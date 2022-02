Manchester United | la nota su Greenwood | “Ferma condanna della violenza di ogni tipo”

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) “Ilribadisce la suadi qualsiasi. Come precedentemente comunicato, Masonnon si allenerà né giocherà per il club fino a nuovo avviso”. Questa la presa di posizione ufficiale delche ribadisce la sospensione per il calciatore, in stato di fermo dal 30 gennaio con l’accusa di stupro aggravato dalle minacce di omicidio all’ex fidanzata. La Nike ha interrottorapporto di partnership, mentre persino alcuni compagno di squadra hanno smesso di seguire. SportFace.

Mason Greenwood, calciatore del Manchester United, è stato arrestato dopo le accuse di violenza domestica della compagna Harriet Robson ...