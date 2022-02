Malika Ayane e Arisa al Festival di Sanremo | tutte le partecipazioni delle due cantanti al Festival

(Di giovedì 3 febbraio 2022)sono tornate sul palco deldiper un’occasione molto speciale. Le duesono state scelte per interpretare i due brani candidati a diventare innoOlimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. In passato, entrambe sono state in gara nella nota kermesse canora.aldiper le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 Questa sera,sono protagoniste di uno speciale momento aldi. Le duesono state invitate per ...

Advertising

rtl1025 : ?? Ospiti stasera Checco Zalone, Laura Pausini, Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Ci saranno anche Arisa e Malika… - IlContiAndrea : Stasera a #Sanremo2022 Arisa e Malika Ayane interpreteranno Fino all’Alba e Un po’ più in là, i brani finalisti del… - paxfuit : ma se vince malika ayane io mi sgozzo con tutto il rispetto - justholdon_92 : Deve vincere Arisa a prescindere perché se vince Malika Ayane io i giochi olimpici non li vedo #Sanremo2022 - j_pepperwood_ : Malika ayane ma allora ditelo che mi odiate -

Ultime Notizie dalla rete : Malika Ayane

Arisa elanciano il 'contest' per scegliere l'inno ufficiale delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Le attrici Gaia Girace e Margherita Mazzucco promuovono la nuova stagione ...A cantarli saranno Arisa e. L'anno scorso, ricordiamo, ci fu il 'ballottaggio' tra i loghi dei prossimi Giochi. Di seguito l'ordine di uscita dei cantanti Ecco la successione dei 13 in ...Sanremo, 2 febbraio 2022 – Nella puntata di questa sera del 72° Festival di Sanremo, Arisa e Malika Ayane interpreteranno Fino all'Alba e Un po' più in là, i brani finalisti del contest musicale che ...Nella seconda serata del Festival di Sanremo 2022 Arisa e Malika Ayane presentano i brani in gara per Milano Cortina 2026: ecco i testi di Fino ...