“Ma come si fa?!” | Fabio Dragoni alza i toni alle stelle | tensione massima in direttaVIDEO

“Ma come si fa?!”: Fabio Dragoni alza i toni alle stelle, tensione massima in diretta[VIDEO] (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Una discussione che finisce in lite dai toni accesi ha coinvolto Fabio Dragoni a Di Martedì. Succede tutto in diretta, che caos Fabio Dragoni sbotta e esplode la lite (Youtube)Nonostante sia iniziato ufficialmente il Festival di Sanremo, che sa monopolizzare i talk show a livelli che nessun altro evento riesce a fare, anche la pandemia continua a essere un grande tema di discussione. A Di Martedì ieri sera si discuteva ancora del green pass, lo strumento politico-sanitario introdotto per monitorare la situazione pandemica in Italia. Fabio Dragoni, giornalista de La Verità, ieri sera ha commentato in diretta la situazione economica alla luce del green pass ma un semplice discorso si è trasformato in una discussione dai toni ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Una discussione che finisce in lite daiaccesi ha coinvoltoa Di Martedì. Succede tutto in diretta, che caossbotta e esplode la lite (Youtube)Nonostante sia iniziato ufficialmente il Festival di Sanremo, che sa monopolizzare i talk show a livelli che nessun altro evento riesce a fare, anche la pandemia continua a essere un grande tema di discussione. A Di Martedì ieri sera si discuteva ancora del green pass, lo strumento politico-sanitario introdotto per monitorare la situazione pandemica in Italia., giornalista de La Verità, ieri sera ha commentato in diretta la situazione economica alla luce del green pass ma un semplice discorso si è trasformato in una discussione dai...

Advertising

AmorosoOF : 'Tu insegnami come si fa ad imparare la felicità. Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se… - MarcoBellinazzo : Il calcio di vertice non fa pena, come dice Scaroni. E, aggiungo, spesso fa poco per rendersi credibile. Ma questa… - adelphiedizioni : «Qui giace come virgola antiquata l’autrice di qualche poesia. La terra l’ha degnata dell’eterno riposo, sebbene la… - morsisulcuore : ma Emma é spiccicata ad ora ma come fa - Ernestianesimo : @emahincredibile @__pierpbusio__ Emah se ti picchio come fa greenwood mi denunci? -