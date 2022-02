M5S | Diaco | campagna elettorale | Gualtieri spendaccione

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma – “Il sindaco della Capitale Robertotrionfa come ‘’ nelladelle ultime elezioni amministrative., nel rendiconto presentato alla presidenza del Consiglio comunale e alla Corte d’Appello della Capitale, con i suoi 908.514,22 euro di spese dichiarate stacca i colleghi delle altre grandi città italiane.” “Il sindaco di Roma registra uscite quattro volte superiori anche al riconfermato sindaco di Milano Beppe Sala che, in questa classifica, si posiziona inaspettatamente al terzo posto. Insomma, che dire: un incipit in grande stile scialacquatore, tipico del Partito democratico!”. Così in un comunicato il consigliere capitolino e vicepresidente della commissione Ambiente Daniele(M5s). (Agenzia Dire)