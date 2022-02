Lutto per Luca Argentero. Grande dolore nella sua famiglia: “Salta Sanremo” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Brutta notizia per Luca Argentero, costretto a fare i conti con un Lutto che lo ha colpito in queste ore. La comunicazione sull’attore di ‘Doc – Nelle tue mani’ è stata riferita da alcune agenzie di stampa giornalistiche, mentre lui ha preferito al momento mantenere il riserbo e non rilasciare dichiarazioni ufficiali. E questo Lutto ha creato grattacapi anche a Sanremo 2022, infatti nella serata del 2 febbraio avrebbe dovuto presenziare sul palco dell’Ariston. Ma ovviamente non risponderà presente ad Amadeus. Nei giorni scorsi si era arrabbiata non poco Cristina Marino, che aveva dichiarato su Luca Argentero: “Se fossi stata gelosa non avrei potuto sposarlo, sarei stata matta!”. Cristina Marino aveva poi aggiunto: “Su di lui sono tranquillissima, ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Brutta notizia per, costretto a fare i conti con unche lo ha colpito in queste ore. La comunicazione sull’attore di ‘Doc – Nelle tue mani’ è stata riferita da alcune agenzie di stampa giornalistiche, mentre lui ha preferito al momento mantenere il riserbo e non rilasciare dichiarazioni ufficiali. E questoha creato grattacapi anche a2022, infattiserata del 2 febbraio avrebbe dovuto presenziare sul palco dell’Ariston. Ma ovviamente non risponderà presente ad Amadeus. Nei giorni scorsi si era arrabbiata non poco Cristina Marino, che aveva dichiarato su: “Se fossi stata gelosa non avrei potuto sposarlo, sarei stata matta!”. Cristina Marino aveva poi aggiunto: “Su di lui sono tranquillissima, ...

Advertising

Palermofficial : Domani i giocatori si ritroveranno a centrocampo, per un minuto, insieme a tutti gli spettatori sugli spalti. Sarà… - HankHC91 : RT @MiC_Italia: #EzioFrigerio, il ministro @dariofrance: «La sua scomparsa è un lutto doloroso per il mondo del #teatro nazionale. Autentic… - ilgiornale : ?? Lutto nel mondo del cinema: ci lascia #MonicaVitti, la musa di Antonioni nonché uno dei simboli indelebili del g… - GDS_it : Il cinema in lutto dice addio a Monica Vitti. Da bambina visse a Messina dove la chiamavano 'sette vistini' per il… - MiC_Italia : #EzioFrigerio, il ministro @dariofrance: «La sua scomparsa è un lutto doloroso per il mondo del #teatro nazionale.… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto per Michela Murgia: 'Ho iniziato l'anno in terapia intensiva, non mi vergogno di essere malata'. E pubblica questa Io, che trovo insopportabile persino fare la fila alla posta, mi sono trovata a fare la fila per la ... mia madre e mia zia, perché ho capito che non avrei potuto affrontare il loro lutto. Una mamma ...

Bimba di 2 anni muore di covid, il cordoglio della cittadinanza: 'tragedia assurda' Lutto cittadino, ad Acquaviva delle Fonti (Bari), per la morte della bimba di 2 anni deceduta per le complicazioni legate al Covid Lutto cittadino, ad Acquaviva delle Fonti (Bari), per la morte di Ginevra, la bimba di 2 anni originaria di Mesoraca (Crotone) deceduta per le complicazioni legate ...

Grave lutto per Luca Argentero: salta l'ospitata a Sanremo 2022 Corriere dello Sport Cinema italiano a lutto, è morta Monica Vitti Lutto nel mondo del cinema: si è spenta all’età di 90 anni Monica Vitti. A darne annuncio, su Twitter, è stato Walter Veltroni. ”Roberto Russo, il suo compagno di questi anni, mi chiede di comunicare ...

Cinema in lutto, è morta Monica Vitti Lo faccio con dolore, affetto, rimpianto". Monica Vitti era assente dalle scene dal 2001, quando fu ricevuta al Quirinale per i David di Donatello. Era considerata la regina della commedia ...

Io, che trovo insopportabile persino fare la fila alla posta, mi sono trovata a fare la filala ... mia madre e mia zia, perché ho capito che non avrei potuto affrontare il loro. Una mamma ...cittadino, ad Acquaviva delle Fonti (Bari),la morte della bimba di 2 anni decedutale complicazioni legate al Covidcittadino, ad Acquaviva delle Fonti (Bari),la morte di Ginevra, la bimba di 2 anni originaria di Mesoraca (Crotone) decedutale complicazioni legate ...Lutto nel mondo del cinema: si è spenta all’età di 90 anni Monica Vitti. A darne annuncio, su Twitter, è stato Walter Veltroni. ”Roberto Russo, il suo compagno di questi anni, mi chiede di comunicare ...Lo faccio con dolore, affetto, rimpianto". Monica Vitti era assente dalle scene dal 2001, quando fu ricevuta al Quirinale per i David di Donatello. Era considerata la regina della commedia ...