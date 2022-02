Lutto per Luca Argentero, che questa sera salta Sanremo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Luca Argentero sarebbe dovuto essere ospite questa sera a Sanremo 2022 ma ha avuto un Lutto e non sarà sul palco dell’Ariston Luca Argentero era tra i superospiti della seconda serata della kermesse sanremese. Invece non sarà presente per un grave Lutto che ha colpito la famiglia della moglie Cristina Marino, è morto infatti il papà della moglie di Argentero. Da qui la decisione di restare accanto alla sua famiglia, la moglie e la piccola Nina Speranza, nata il 20 maggio del 2020. Il suocero era un imprenditore di origini siciliane che oltre Cristina, lascia il fratello dell’influencer e attrice. In scaletta restano dunque Anna Valle, Checco Zalone e Lorena Cesarini. A dare la notizia sono le agenzie ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022)sarebbe dovuto essere ospite2022 ma ha avuto une non sarà sul palco dell’Aristonera tra i superospiti della secondata della kermesse sanremese. Invece non sarà presente per un graveche ha colpito la famiglia della moglie Cristina Marino, è morto infatti il papà della moglie di. Da qui la decisione di restare accanto alla sua famiglia, la moglie e la piccola Nina Speranza, nata il 20 maggio del 2020. Il suocero era un imprenditore di origini siciliane che oltre Cristina, lascia il fratello dell’influencer e attrice. In scaletta restano dunque Anna Valle, Checco Zalone e Lorena Cesarini. A dare la notizia sono le agenzie ...

