Lutto nel mondo del cinema | è morta Monica Vitti

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) All'età di 90 anni è deceduta l'attrice romana, all'anagrafe Maria Luisa Ceciarelli. L'annuncio è stato dato dall'ex sindaco di Roma, Walter Veltroni con un messaggio su twitter. "Roberto Russo, il suo compagno di questi anni, mi chiede di comunicare chenon c'è più. Lo faccio con grande dolore, affetto, rimpianto", queste le parole di Veltroni per annunciare la scomparsa di una icona delitaliano. Assente dalle scene dal 2001, quando fu ricevuta al Quirinale per i David di Donatello, si era ritirata a vita privata per la malattia degenerativa che l'aveva colpita. Solo qualche anno fa il marito, Roberto Russo, sposato nel 2000 dopo 27 anni di fidanzamento, aveva smentito la notizia che fosse ricoverata in una clinica svizzera, confermando che l'attrice viveva nella ...

L'ultima apparizione in pubblico nel 2002, alla prima del musical "Notre Dame de Paris". Da allora nessuna immagine pubblica, ma è sempre rimasto immutato l'affetto della gente per lei e i suoi film. All'età di 90 anni si è spenta Monica Vitti, vera e propria icona del cinema italiano. L'annuncio è stato dato su Twitter da Walter Veltroni: ''Roberto Russo, il suo compagno di questi anni, mi chiede di comunicare che non c'è più. Lo faccio con grande dolore, affetto, rimpianto''.