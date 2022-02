Luca Giurato, il motivo della sua scomparsa in tv: cosa è successo al conduttore (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Mancate notizie da Luca Giurato, l’assenza del conduttore devasta telespettatori e fan. Classe 1939, romano, con simpatia da vendere, Luca Giurato, nome all’anagrafe del giornalista e conduttore televisivo, è uno… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Mancate notizie da, l’assenza deldevasta telespettatori e fan. Classe 1939, romano, con simpatia da vendere,, nome all’anagrafe del giornalista etelevisivo, è uno… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

desaiantonio : @matteosalvinimi Li condannerei tutti a vedere i video di Luca Giurato in loop. Vediamo se non la smettono. - champs_vinyl : In questi giorni quando mi metto a studiare e ripetere mi sembro sempre più Luca Giurato ma perché - MyriLoveMiry : @_things_i_cant_ Luca Giurato si deve spaventare proprio ?? - fabioskyblue : @xrhodaxx Talmente tanto che lo fanno vincere facile postando video di liti o cose pesanti sul profilo, intervallat… - drammatico : RT @draacaaryss: Regola non scritta dell’Università è che quando ripeti a casa sei Alberto Angela mentre all’esame sei Luca Giurato -