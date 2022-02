Love is in the air, trame turche: il gesto di Eda che commuove i Bolat (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Un bellissimo gesto di Eda commuoverà Serkan e Aydan, in occasione della sua seconda gravidanza. Le trame turche di Love is in the air, infatti, rivelano che la paesaggista si ritroverà insieme al marito a dover scegliere il nome del loro secondogenito e la donna, ad un certo punto, troverà una soluzione bellissima che farà emozionare Serkan e sua madre Aydan. I due ex fidanzati, nel corso delle puntate che stiamo vedendo in Italia, si stanno pian piano riavvicinando, soprattutto per il bene della piccola Kiraz. Tuttavia, l'amore che ancora li lega presto riemergerà e per Eda e Serkan ci sarà un nuovo inizio che li porterà a convolare finalmente a nozze. In seguito, la paesaggista scoprirà di essere di nuovo incinta e questa notizia renderà felici tutti. Tuttavia, Bolat inizierà a ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Un bellissimodi Edarà Serkan e Aydan, in occasione della sua seconda gravidanza. Lediis in the air, infatti, rivelano che la paesaggista si ritroverà insieme al marito a dover scegliere il nome del loro secondogenito e la donna, ad un certo punto, troverà una soluzione bellissima che farà emozionare Serkan e sua madre Aydan. I due ex fidanzati, nel corso delle puntate che stiamo vedendo in Italia, si stanno pian piano riavvicinando, soprattutto per il bene della piccola Kiraz. Tuttavia, l'amore che ancora li lega presto riemergerà e per Eda e Serkan ci sarà un nuovo inizio che li porterà a convolare finalmente a nozze. In seguito, la paesaggista scoprirà di essere di nuovo incinta e questa notizia renderà felici tutti. Tuttavia,inizierà a ...

Advertising

jenreIIa : how you flopping in the uber eats league shsjsjsjsjsjsjs love to see love to see - s0gn1alciel0 : RT @porcatrrroia: Vi immaginate Michele che ci prova con Carola e lei risponde “Ehm no i’m in love with the badman????” #caroligi - monkeyniehaus : RT @petricvre: visto che si parla di hozier mi sembra il caso di riportare in tl lui che canta cosmic love dei florence + the machine https… - share_the_love_ : @drunkrryswife aaa che bello - drunkrryswife : @share_the_love_ anche ioo -