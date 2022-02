Lorenzo Parelli, Lamorgese sulle cariche agli studenti in piazza: “Alcune manifestazioni infiltrate da gruppi che cercavano disordini” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) “Deve essere sempre garantito il diritto di manifestare ed esprimere il disagio sociale, compreso quello dei tanti giovani e degli studenti che legittimamente intendono far sentire la loro voce”. Ma “purtroppo Alcune manifestazioni sono state infiltrate da gruppi che cercavano disordini”. A dirlo è la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese dopo le polemiche sulla repressione violenta degli studenti, scesi in piazza in tutta Italia per la morte del 18enne Lorenzo Parelli, schiacciato da una trave d’acciaio in un’azienda friulana all’ultimo giorno di tirocinio nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro. L’obiettivo del governo è di evitare nuovi disordini, dichiara ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) “Deve essere sempre garantito il diritto di manifestare ed esprimere il disagio sociale, compreso quello dei tanti giovani e degliche legittimamente intendono far sentire la loro voce”. Ma “purtropposono statedache”. A dirlo è la ministra dell’Interno Lucianadopo le polemiche sulla repressione violenta degli, scesi inin tutta Italia per la morte del 18enne, schiacciato da una trave d’acciaio in un’azienda friulana all’ultimo giorno di tirocinio nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro. L’obiettivo del governo è di evitare nuovi, dichiara ...

