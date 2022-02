Lorenzo Parelli, i funerali dello studente morto in azienda durante uno stage: gli amici scortano il feretro in sella alle loro motociclette (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Fiori bianchi e uno striscione con la scritta “Ciao Pare“. E poi il saluto degli amici sulle loro motociclette e scoter. Si svolti a Castions di Strada, in provincia di Udine, i funerali di Lorenzo Parelli, lo studente di 18 anni morto durante lo stage aziendale in un incidente sul lavoro. Il corteo funebre è stato accolto e “scortato” dagli amici della vittima, in sella alle loro motociclette, che erano anche la grande passione di Lorenzo. Centinaia di persone si sono date appuntamento fuori dalla chiesa del paese. Il parroco ha accolto il feretro per impartire la benedizione prima di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Fiori bianchi e uno striscione con la scritta “Ciao Pare“. E poi il saluto deglisullee scoter. Si svolti a Castions di Strada, in provincia di Udine, idi, lodi 18 annilole in un incidente sul lavoro. Il corteo funebre è stato accolto e “scortato” daglidella vittima, in, che erano anche la grande passione di. Centinaia di persone si sono date appuntamento fuori dalla chiesa del paese. Il parroco ha accolto ilper impartire la benedizione prima di ...

