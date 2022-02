L' Ordine dei medici di Salerno censura il dottor Gerardo Torre

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Cliccare qui sotto per leggere la notifica arrivata al: notifica decisione disciplinare Dott..marked.pdf «Ho avuto solo una! Continua la battaglia!». Questo messaggio è arrivato sul cellulare di chi scrive oggi alle ore 16,41. Il mittente era il, il medico di emergenza di Pagani finito sotto i riflettori perché, nonostante abbia curato oltre 3.000 malati di Covid a domicilio, il 28 gennaio l'deilo ha sottoposto a giudizio disciplinare. Ilaspettava da giorni il verdetto della Commissione per gli iscritti all'Albo deidella provincia campana. Oggi gli è arrivato, via Pec. E, come ...

