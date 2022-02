L’Ordine dei medici di Bari sospende altri 11 camici bianchi non vaccinati Aumenta il numero dei professionisti che non possono più visitare i pazienti (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’Ordine dei medici di Bari annuncia la sospensione di altri 11 camici bianchi che «non risultano in regola con l’obbligo vaccinale». Sale così a 85 il numero dei professionisti che non possono più visitare i pazienti a causa della mancata adesione alla campagna di protezione dal Covid-19. «Dei 76 medici sospesi nelle settimane scorse, 2 hanno prodotto una certificazione valida- precisa Omceo-. Prosegue quindi l’attività di verifica che consiste nell’incrociare l’anagrafe nazionale del green pass con le liste dei propri iscritti. Su 10.894 medici iscritti, al momento le posizioni sotto osservazione perché non ancora in regola sono 314, che sommandosi agli 85 già ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 2 febbraio 2022)deidiannuncia la sospensione di11che «non risultano in regola con l’obbligo vaccinale». Sale così a 85 ildeiche nonpiùa causa della mancata adesione alla campagna di protezione dal Covid-19. «Dei 76sospesi nelle settimane scorse, 2 hanno prodotto una certificazione valida- precisa Omceo-. Prosegue quindi l’attività di verifica che consiste nell’incrociare l’anagrafe nazionale del green pass con le liste dei propri iscritti. Su 10.894iscritti, al momento le posizioni sotto osservazione perché non ancora in regola sono 314, che sommandosi agli 85 già ...

