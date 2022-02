Lombardia Film Commission. Barachetti inguaia ancora la Lega. Con il capannone di Cormano girarono molti soldi. L’imprenditore pagò Di Rubba per ingraziarsi il partito (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Dietro al “flusso anomalo di denaro” tra le società delL’imprenditore Francesco Barachetti e quelle dei contabili Alberto Di Rubba (nella foto) e Alessandro Manzoni” non ci sarebbe altra spiegazione che quella di “una remunerazione dei due professionisti per la loro attività di intermediazione con il mondo della Lega, per conto del quale gestivano le spese”. È questo uno dei passaggi più importanti nelle 94 pagine di motivazioni della sentenza con cui il 23 dicembre i giudici di Milano hanno condannato Barachetti, con rito ordinario, per peculato e false fatture a 5 anni (leggi l’articolo). Si tratta del processo stralcio sullo spinoso caso della Lombardia Film Commission che vede al centro dell’inchiesta la compravendita “gonfiata” di un ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Dietro al “flusso anomalo di denaro” tra le società delFrancescoe quelle dei contabili Alberto Di(nella foto) e Alessandro Manzoni” non ci sarebbe altra spiegazione che quella di “una remunerazione dei due professionisti per la loro attività di intermediazione con il mondo della, per conto del quale gestivano le spese”. È questo uno dei passaggi più importanti nelle 94 pagine di motivazioni della sentenza con cui il 23 dicembre i giudici di Milano hanno condannato, con rito ordinario, per peculato e false fatture a 5 anni (leggi l’articolo). Si tratta del processo stralcio sullo spinoso caso dellache vede al centro dell’inchiesta la compravendita “gonfiata” di un ...

