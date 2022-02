Lo straziante omaggio a Stefano D' Orazio Guardate bene cosa succede sul palco | Amadeus spiazzato | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Uno dei momenti più inattesi ed emozionanti di questo Festival di Sanremo: le Vibrazioni, band milanese guidata daSarcina, omaggianoD', indimenticato e indimenticabile batterista dei Pooh scomparso per Covid nell'autunno del 2020. Un lutto che ha travolto i compagni di band nei Pooh, da Dodi Battaglia a Red Canzian e Roby Facchinetti, ma in generale tutto il mondo della musica italiana. Il batterista delle Vibrazioni ha pensatodi far riprodurre sulle pelli del suo strumento la riproduzione del volto di D', e al termine dell'esibizione di Tantissimo, il brano presentato all'Aristom, il padrone di casafa notare l', ringraziandoli nell'applauso generale. Su Twitter, molti commentano il gesto. "Delle ...