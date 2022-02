Lo avete riconosciuto? La sconvolgente foto scattata poche ore fa: ecco il suo volto oggi (Di giovedì 3 febbraio 2022) eccolo Papa Ratzinger, seduto su una panchina nei giardini vaticani. La foto, pubblicata sul sito Dagospia, lo ritrae insieme ad un cardinale, tutto vestito di bianco, con sciarpa e basco, bianchi pure quelli. A 94 anni, nonostante appaia molto invecchiato rispetto alle ultime apparizioni, il Papa emerito sembra tutto sommato in ottima forma. Nonostante poi in questi giorni sia proprio lui al centro di uno scandalo pedofilia. Ieri è sceso in sua difesa il vescovo di Passau, monsignor Stefan Oster, che sul suo sito web ha ricostruito la questione del caso della memoria presentata a Monaco, poi corretta dallo stesso Papa emerito. Nella biografia di Peter Seewald su Benedetto XVI, pubblicata nel 2020, era già scritto che l'arcivescovo Joseph Ratzinger era presente all'incontro decisivo del 1980 quando arrivò l'ammissione da parte del prete ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 3 febbraio 2022)lo Papa Ratzinger, seduto su una panchina nei giardini vaticani. La, pubblicata sul sito Dagospia, lo ritrae insieme ad un cardinale, tutto vestito di bianco, con sciarpa e basco, bianchi pure quelli. A 94 anni, nonostante appaia molto invecchiato rispetto alle ultime apparizioni, il Papa emerito sembra tutto sommato in ottima forma. Nonostante poi in questi giorni sia proprio lui al centro di uno scandalo pedofilia. Ieri è sceso in sua difesa il vescovo di Passau, monsignor Stefan Oster, che sul suo sito web ha ricostruito la questione del caso della memoria presentata a Monaco, poi corretta dallo stesso Papa emerito. Nella biografia di Peter Seewald su Benedetto XVI, pubblicata nel 2020, era già scritto che l'arcivescovo Joseph Ratzinger era presente all'incontro decisivo del 1980 quando arrivò l'ammissione da parte del prete ...

