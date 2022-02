LIVE PRIMAVERA – Napoli-Spal | le formazioni ufficiali | azzurrini senza Hysaj e Coli Saco

(Di mercoledì 2 febbraio 2022)PRIMO TEMPO ORE 11.50 – Calciatori in campo per il riscaldamento, fischio d’inizio previsto per le ore 12.30., LE(3-5-2): Idasiak; Mané, Barba, Costanzo; Marchisano, Vergara, Toccafondi, Spavone, Giannini; D’Agostino, Cioffi.A disposizione: Turi, Rendina, Pontillo, De Luca, Di Dona, Gioielli, De Marco, Acampa, Marranzino, Mercurio, Ambrosino, Pesce. Allenatore: Frustalupi.(4-3-3): Rigon; Saio, Nador, Csinger, Yabre; Forapani, Mihai, Sperti; Orfei, Moireau, Wilke Braams.A disposizione: Pezzolato, Magri, Borsoi, Simonetta, Martini, Fiori, Valdesi, Puletto, Roda, Abdalla, Chillemi. Allenatore: ...

Advertising

casertatodaynew : Tre esilaranti appuntamenti live ricchi di risate e musica. Dopo il successo televisivo nella scorsa primavera, Lin… - BnB_Ferroviere : Concerti a Milano: Maneskin live al Mediolanum Forum in primavera ?? - infoitsport : LIVE MN - Primavera, Milan-Inter (1-1) - Si riparte! - infoitsport : LIVE MN - Primavera, Milan-Inter (1-2) - I nerazzurri interrompono la striscia positiva del Milan - infoitsport : Primavera 1 TimVision, Milan-Inter (1-2): sconfitta immeritata per i rossoneri | LIVE NEWS -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE PRIMAVERA

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTASU CALCIOMAGAZINE: QUALIFICAZIONI MONDIALI 00:00 Uruguay - ... Haifa 19:30 ITALIA1 Napoli U19 - Spal U19 12:30 Atalanta U19 - Torino U19 14:30 Bologna ...... l'appuntamento è naturalmente a domani sera, per seguire sempredalle 20.30 circa i 13 ... E punta, ovviamente, a far da colonna sonora alla prossima, e magari pure all'estate 2022. Se ...Si presenta così la Stagione di Danza di Primavera 2022, VII edizione, del Balletto del Sud in programma sul palco del Teatro Apollo di Lecce: quattro produzioni, tutte con musiche dal vivo ...Diretta Sassuolo Pescara Primavera streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live della partita per la 15giornata (oggi 28 .... Diretta/ Fiorentina Bologna Primavera (risultato fina ...