LIVE – Palermo-Messina 2-2, Serie C 2021/2022: girone C (DIRETTA) (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Alle 18:00 di mercoledì 2 febbraio Palermo e Messina scenderanno in campo al Barbera in occasione della ventunesima giornata del girone C di Serie C 2021/2022. Tre punti in palio e tanta voglia di conquistarli. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale e la cronaca a fine gara. Una partita importante, che sarà preceduta dal minuto di silenzio per la scomparsa dell’ex presidente rosanero Zamparini. Le formazioni ufficiali: Palermo: Pelagotti; Buttaro, Lancini, Marconi, Crivello; Damiani, De Rose; Valente, Luperini, Floriano; Brunori. Allenatore: Baldini. Messina: Lewandowski, Angileri, Trasciani, Celic, Carillo, Concalves, Rizzo, Fofana, Damian, Marginean, Adorante. Allenatore: Raciti. AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Alle 18:00 di mercoledì 2 febbraioscenderanno in campo al Barbera in occasione della ventunesima giornata delC di. Tre punti in palio e tanta voglia di conquistarli. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale e la cronaca a fine gara. Una partita importante, che sarà preceduta dal minuto di silenzio per la scomparsa dell’ex presidente rosanero Zamparini. Le formazioni ufficiali:: Pelagotti; Buttaro, Lancini, Marconi, Crivello; Damiani, De Rose; Valente, Luperini, Floriano; Brunori. Allenatore: Baldini.: Lewandowski, Angileri, Trasciani, Celic, Carillo, Concalves, Rizzo, Fofana, Damian, Marginean, Adorante. Allenatore: Raciti. AGGIORNA LA ...

