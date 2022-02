LIVE – Monterosi-Bari 0-1, Serie C 2021/2022: girone C (DIRETTA) (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Alle 14:30 di mercoledì 2 febbraio Monterosi e Bari si contenderanno i tre punti in occasione della ventunesima giornata del girone C di Serie C 2021/2022. Quale sarà l’esito del match? Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale e la cronaca a fine gara. Si parte alle 14:30: la prima della classe fa visita alla quindicesima forza del campionato. AGGIORNA LA DIRETTA Le formazioni ufficiali: Monterosi Tuscia (4-4-2): Alia, Tartaglia, Borri, Mbende, Verde, Adamo, Buglio, Parlati, Tonetto, Ekuban, Artistico. All. L. Menichini Bari (4-3-1-2): Polverino, Pucino, Terranova, Gigliotti, Mazzotta, Maita, Maiello, Scavone, D’Errico, Cheddira, Antenucci All. M. Mignani Monterosi-Bari 0-1 ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Alle 14:30 di mercoledì 2 febbraiosi contenderanno i tre punti in occasione della ventunesima giornata delC di. Quale sarà l’esito del match? Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale e la cronaca a fine gara. Si parte alle 14:30: la prima della classe fa visita alla quindicesima forza del campionato. AGGIORNA LALe formazioni ufficiali:Tuscia (4-4-2): Alia, Tartaglia, Borri, Mbende, Verde, Adamo, Buglio, Parlati, Tonetto, Ekuban, Artistico. All. L. Menichini(4-3-1-2): Polverino, Pucino, Terranova, Gigliotti, Mazzotta, Maita, Maiello, Scavone, D’Errico, Cheddira, Antenucci All. M. Mignani0-1 ...

Advertising

Calciodiretta24 : Monterosi Tuscia - Bari 0-0: diretta live e risultato in tempo reale - Puglia_in : Le formazioni ufficiali e la diretta di Monterosi-Bari - teoocchiuto : #incuffia | Prima in @LegaProOfficial del 2022! Eccoci per #Monterosi - @sscalciobari Dalle 14:25 live su… - blab_live : #SerieC, #MonterosiBari #MonterosiTuscia @sscalciobari la capolista è già a +9. Probabili formazioni, #pronostico… - zazoomblog : Dove vedere Monterosi-Bari streaming gratis LIVE e diretta tv Antenna Sud o Rai? - #vedere #Monterosi-Bari… -