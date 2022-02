LIVE Etoile de Bessèges 2022 | prima tappa in DIRETTA | c’è Filippo Ganna | il belga De Vylder tenta la fuga in solitaria

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADELLA VOLTA A LA COMUNITAT VALENCIANA 13.58 La corsa a tappe francese, giunta alla 52esima edizione, epilogherà domenica 6 febbraio. Tanti i corridori di spicco che partecipano alla rassegna, tra questi, Bauke Mollema, Richard Carapaz e Thibaut Pinot solo per citarne alcuni. 13.55 Buon pomeriggio amici e amiche di OA Sport! Inizia la nostradell’deche apre i battenti con lada 160 km. Partenza e arrivo sono situati nel comune transalpino di Bellegarde, poche le insidie che attendono il gruppo ma il percorso si presta anche ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Etoile

OA Sport

...55 , mentre l'arrivo sul traguardo per le 16:30 circa; non è prevista diretta televisiva o streaming della tappa, ma OA Sport vi offrirà la Direttatestuale per non perdere nulla delle fasi ...IL PERCORSO E LE TAPPE AI RAGGI X Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTAdell'Étoile de Bessèges! La corsa francese si apre oggi con la tappa inaugurale di Bellegarde che si snoderà interamente nel comune dell'Alvernia - Rodano - Alpi: 160 chilometri poco impegnativi ...La course cycliste du Gard revient pour sa 52e édition. Au programme, 5 étapes de 150 kilomètres environ dans le département du 2 au 6 février.Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE dell’Étoile de Bessèges! La corsa francese si apre oggi con la tappa inaugurale di Bellegarde che si snoderà interamente nel comune ...