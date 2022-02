LIVE Etoile de Bessèges 2022 | prima tappa in DIRETTA | 100 km all’arrivo | il belga De Vylder tenta l’impresa solitaria

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADELLA VOLTA A LA COMUNITAT VALENCIANA 14.20 Siamo giunti in prossimità del cartello dei meno 100 km, guida sempre Lindsay De(Sport Vlaanderen-Balois) mentre il plotone gestisce la situazione a circa un minuto e mezzo di ritardo. 14.17 Tra coloro che compongono il borsino dei favoriti odierni segnaliamo Mads Pedersen, Magnus Cort-Nielsen, Edvald Boasson-Hagen, Pascal Ackermann e anche il nostro Diego Ulissi. 14.14 L’arrivo di oggi è in leggera salita (gli ultimi 600 metri hanno una pendenza media del 6%), motivo per cui serviranno potenza ed esplosività da parte dei velocisti, considerando che qualcuno potrebbe anticipare la volata lanciandosi all’attacco in ...