LIVE Etoile de Bessèges 2022 | prima tappa in DIRETTA | 10 km all’arrivo | Ganna e Bettiol tra i battistrada I ventagli hanno rimescolato le carte

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADELLA VOLTA A LA COMUNITAT VALENCIANA 16.15 Remy Rochas (Cofidis) perde le ruote dei. 16.13 Meno di 10 km! La situazione inizia a surriscaldarsi tra gli uomini in avanscoperta. 16.10 Con tutta probabilità il vincitore salterà fuori da questi nomi: Guillaume VAN KEIRSBULCK (Alpecin-Fenix), Thomas BOUDAT (Go Sport-Roubaix Lille Métropole), Rémy ROCHAS, Benjamin THOMAS (Cofidis), Antoine DUCHESNE (Groupama-FDJ), Greg VAN AVERMAET (AG2R Citroën Team), Richard CARAPAZ, Filippo(INEOS Grenadiers), Toms SKUJINS, Mads PEDERSEN (Trek-Segafredo), Alberto, Lukasz WISNIOWSKI (EF Education-EasyPost), Itamar EINHORN ...

...55 , mentre l'arrivo sul traguardo per le 16:30 circa; non è prevista diretta televisiva o streaming della tappa, ma OA Sport vi offrirà la Direttatestuale per non perdere nulla delle fasi ...IL PERCORSO E LE TAPPE AI RAGGI X Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTAdell'Étoile de Bessèges! La corsa francese si apre oggi con la tappa inaugurale di Bellegarde che si snoderà interamente nel comune dell'Alvernia - Rodano - Alpi: 160 chilometri poco impegnativi ...