LIVE – Civitanova-Trento 2-2 (20-25, 25-20, 17-25, 25-22, 8-9): Superlega 2021/2022 volley in DIRETTA (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La DIRETTA testuale di Cucine Lube Civitanova-Itas Trentino, recupero della terza giornata di ritorno del campionato di Superlega 2021/2022 di volley maschile. I cucinieri di Blengini vogliono altri tre punti per avvicinare la capolista Perugia, ma dovranno vedersela con la forte squadra di Lorenzetti. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 2 febbraio. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL REGOLAMENTO DELLA Superlega 2021/2022 TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Civitanova – Trento 2-2 ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Latestuale di Cucine Lube-Itas Trentino, recupero della terza giornata di ritorno del campionato didimaschile. I cucinieri di Blengini vogliono altri tre punti per avvicinare la capolista Perugia, ma dovranno vedersela con la forte squadra di Lorenzetti. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 2 febbraio. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL REGOLAMENTO DELLATUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNA LA2-2 ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Civitanova-Trento 1-2 (20-25 25-20 17-25 12-9): Superlega 2021-2022 volley in DIRETTA - #Civitanova-Trento… - 3KiB3 : RT @trentinovolley: ???? | GALLERY LIVE ? Le immagini della partita in corso di svolgimento a Civitanova (???@PHOTOTRABALZA) ? #? #SuperLega… - enavrill : RT @trentinovolley: ???? | GALLERY LIVE ? Le immagini della partita in corso di svolgimento a Civitanova (???@PHOTOTRABALZA) ? #? #SuperLega… - febxtosevxq : RT @trentinovolley: ???? | GALLERY LIVE ? Le immagini della partita in corso di svolgimento a Civitanova (???@PHOTOTRABALZA) ? #? #SuperLega… - trentinovolley : ???? | GALLERY LIVE ? Le immagini della partita in corso di svolgimento a Civitanova (???@PHOTOTRABALZA) ? #?… -