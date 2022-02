LIVE Burkina Faso-Senegal, Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: semifinale tra Stalloni e Leoni della Teranga (Di mercoledì 2 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Burkina Faso-Senegal: dove vedere la sfida Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Burkina Faso-Senegal, valevole per la prima semifinale della Coppa d’Africa. Il Senegal arriva alla sfida con un rapido crescendo di risultati, dovuto al miglioramento avuto avuta dagli ottavi di finale in poi, dove ha messo in serie nell’ordine Capo Verde e Guinea Equatoriale, dopo una fase a gironi con conclusa con due pareggi 0-0 e una vittoria di misura sul modesto Zimbabwe con il punteggio di 1-0 . I Leoni della ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA: dove vedere la sfida Buon pomeriggio e benvenuti allatestualesfida tra, valevole per la prima. Ilarriva alla sfida con un rapido crescendo di risultati, dovuto al miglioramento avuto avuta dagli ottavi di finale in poi, dove ha messo in serie nell’ordine Capo Verde e Guinea Equatoriale, dopo una fase a gironi con conclusa con due pareggi 0-0 e una vittoria di misura sul modesto Zimbabwe con il punteggio di 1-0 . I...

