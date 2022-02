Lista Conference League Roma: c’è anche Spinazzola (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La Roma ha ufficializzato la Lista dei giocatori che prenderanno parte alla fase finale della UEFA Conference League Diramata la Lista Conference League dalla Roma che ha inserito i nuovi acquisti Maitland-Niles e Sergio Oliveira. Spazio anche per Leonardo Spinazzola, per quanto rimangano dubbi su quando avverrà il pieno recupero. Lista A 1 Rui Patricio2 Rick Karsdorp3 Roger Ibanez4 Bryan Cristante5 Matias Vina6 Chris Smalling7 Lorenzo Pellegrini9 Tammy Abraham11 Carles Perez14 Eldor Shomurodov15 Ainsley Maitland-Niles17 Jordan Veretout22 Nicolò Zaniolo23 Gianluca Mancini24 Marash Kumbulla27 Sergio Oliveira37 Leonardo Spinazzola42 Amadou Diawara64 Felix Afena-Gyan77 Henrikh ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Laha ufficializzato ladei giocatori che prenderanno parte alla fase finale della UEFADiramata ladallache ha inserito i nuovi acquisti Maitland-Niles e Sergio Oliveira. Spazioper Leonardo, per quanto rimangano dubbi su quando avverrà il pieno recupero.A 1 Rui Patricio2 Rick Karsdorp3 Roger Ibanez4 Bryan Cristante5 Matias Vina6 Chris Smalling7 Lorenzo Pellegrini9 Tammy Abraham11 Carles Perez14 Eldor Shomurodov15 Ainsley Maitland-Niles17 Jordan Veretout22 Nicolò Zaniolo23 Gianluca Mancini24 Marash Kumbulla27 Sergio Oliveira37 Leonardo42 Amadou Diawara64 Felix Afena-Gyan77 Henrikh ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? La lista per la seconda fase di #UECL ?? - cmdotcom : #Roma , la lista per la #ConferenceLeague : ecco Oliveira e Maitland-Niles, c'è anche Felix #UECL… - CrapanzanoRobin : RT @DiMarzio: #UECL | La lista della @OfficialASRoma per la @europacnfleague - sportli26181512 : Roma, la lista per la Conference League: ecco Oliveira e Maitland-Niles, c'è anche Felix: La Roma presenta la lista… - roma_magazine : ROMA - Presentata la nuova lista per la Conference League, presenti Oliveira e Maitland-Niles -