Lista Champions Juve: ci sono Pellegrini e i nuovi. Sorpresa Chiesa (Di mercoledì 2 febbraio 2022) , ecco i giocatori scelti da Allegri Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso nota la Lista Champions per la fase ad eliminazione diretta. Rispetto all'elenco precedentemente presentato, sono stati depennati i nomi di Bentancur e Kulusevski (passati al Tottenham). I volti nuovi sono quelli di Dusan Vlahovic e Denis Zakaria, colpi del calciomercato invernale, e quello di Luca Pellegrini. Ancora out Kaio Jorge, presente anche Chiesa nonostante l'infortunio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

