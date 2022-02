L’inflazione italiana sale al 4,8%, è il valore più alto dal 1996. Nell’intera zona euro prezzi in rialzo del 5,1% (Di mercoledì 2 febbraio 2022) sale ancora L’inflazione che in gennaio arriva al 4,8%, per l’Italia è il valore più alto da 26 anni. Lo scorso dicembre l’indice si attestava al 3,9%. In un mese i prezzi sono saliti in media dell’1,6%. A spingere i prezzi sono sempre i beni energetici, in particolare le bollette, in rialzo del 93,5% rispetto ad un anno fa. A cascata il maggior costo di energia e trasporti si riverbera su diverse categorie merceologiche. Rispetto al gennaio 2021, alimentari e bevande costano in media il 3,8% in più di un anno fa, alberghi e ristoranti il 4,1% in più. Modesti gli incrementi per l’abbigliamento e i servizi sanitari entrambi in rialzo dello 0,7%, Unica voce in calco su base annua le telecomunicazioni. in discesa del 3,9%. Il cosiddetto “carrello della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022)ancorache in gennaio arriva al 4,8%, per l’Italia è ilpiùda 26 anni. Lo scorso dicembre l’indice si attestava al 3,9%. In un mese isono saliti in media dell’1,6%. A spingere isono sempre i beni energetici, in particolare le bollette, indel 93,5% rispetto ad un anno fa. A cascata il maggior costo di energia e trasporti si riverbera su diverse categorie merceologiche. Rispetto al gennaio 2021, alimentari e bevande costano in media il 3,8% in più di un anno fa, alberghi e ristoranti il 4,1% in più. Modesti gli incrementi per l’abbigliamento e i servizi sanitari entrambi indello 0,7%, Unica voce in calco su base annua le telecomunicazioni. in discesa del 3,9%. Il cosiddetto “carrello della ...

Advertising

luciodigaetano : RT @RiccardoTrezzi: Una cosa che mi pare chiara e' che le previsioni di 'consenso' per l'inflazione italiana sono davvero fatte male. Come… - MarcoMNYC : RT @FGoria: L'inflazione italiana (dato preliminare) esce al livello più alto dal 1996, +4.8% in gennaio. E il sito @istat_it è in manuten… - FGoria : L'inflazione italiana (dato preliminare) esce al livello più alto dal 1996, +4.8% in gennaio. E il sito @istat_it… - RiccardoTrezzi : Una cosa che mi pare chiara e' che le previsioni di 'consenso' per l'inflazione italiana sono davvero fatte male. C… - ddalbroi : @shaax85 @GassmanGassmann In realtà nn è così. L’economia italiana è in discreta forma e l’export vola. L’export de… -

Ultime Notizie dalla rete : L’inflazione italiana L’inflazione italiana sale al 4,8%, è il valore più alto dal 1996 Il Fatto Quotidiano