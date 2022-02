Liga, Aubameyang firma per il Barcellona fino al 2025 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Pierre Emerick Aubameyang è un nuovo giocatore del Barcellona . L'ex capitano dell'Arsenal , 32 anni, ha rescisso il contratto che lo legava con la squadra di Londra e ha firmato per i blaugrana un ... Leggi su globalist (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Pierre Emerickè un nuovo giocatore del. L'ex capitano dell'Arsenal , 32 anni, ha rescisso il contratto che lo legava con la squadra di Londra e hato per i blaugrana un ...

Advertising

Luxgraph : 'Barcellona, Aubameyang potrebbe essere escluso dall'Europa League' - sportli26181512 : '#Barcellona, #Aubameyang potrebbe saltare il #Napoli': ecco il motivo: Il giocatore potrebbe non giocare contro i… - salvione : 'Barcellona, Aubameyang potrebbe saltare il Napoli': ecco il motivo - sportli26181512 : #Barcellona, #Aubameyang si allena con il gruppo in attesa di essere tesserato: Il giocatore, pur di arrivare in Ca… - Lodamarco1 : RT @corradone91: #Aubameyang ha firmato con il #Barça. Essendosi svincolato dall'#Arsenal, potrà essere annunciato anche nelle prossime ore… -