L’ex fidanzata del principe Andrea pubblica la foto che potrebbe renderlo innocente (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’ex fidanzata del principe Andrea, Lady Victoria Hervey, ha condiviso sui propri social una foto che suggerisce che il famigerato scatto che mostra il principe con il braccio intorno alla sua accusatrice Virginia Giuffre sia falsa. La fotografia rappresenta una prova chiave nel processo per abusi sessuali. principe Andrea, la ex fidanzata arriva in suo … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 2 febbraio 2022)del, Lady Victoria Hervey, ha condiviso sui propri social unache suggerisce che il famigerato scatto che mostra ilcon il braccio intorno alla sua accusatrice Virginia Giuffre sia falsa. Lagrafia rappresenta una prova chiave nel processo per abusi sessuali., la exarriva in suo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Filo2385Filippo : RT @CorSport: #Lobotka, l'ex fidanzata e la verità su #Napoli ?? - CorSport : #Lobotka, l'ex fidanzata e la verità su #Napoli ?? - sportli26181512 : #Lobotka, l'ex fidanzata e la verità su Napoli: 'È stato un malinteso...': #DanielaNizlova, ex compagna del centroc… - SandraS44165064 : @ToniattiMarisa Premetto che Kabir mi piace, ma a lui mancano un paio di tasselli, se lui vedesse il video dove Del… - napolista : L’ex fidanzata di #Lobotka: «#Napoli è bella in foto ma i dintorni sono come l’Egitto: spazzatura, ratti, criminali… -