L’ex di Lobotka contro Napoli: “Non è tutto oro quel che luccica!” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Hanno fatto molto rumore le dichiarazioni rilasciate sul proprio profilo Instagram dalL’ex fidanzata di Stanislav Lobotka, la cantante Daniela Nilzova. Dopo la separazione con il centrocampista del Napoli, la Nizlova ha screditato duramente la città, asserendo di aver vissuto tra “spazzatura, ratti, criminalità“. “La gente non sa di cosa parla. Siamo stati in una normale casa in affitto. Non nel centro di Napoli ma fuori città. Mi dovevo preoccupare di infestazioni di funghi, riscaldamento non funzionante, oggetti personali mancanti, interruzioni di elettricità. Non è tutto oro quello che luccica. Il centro di Napoli è bello, bella in foto, ma i dintorni sono come l’Egitto… spazzatura, ratti, criminalità“. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Hanno fatto molto rumore le dichiarazioni rilasciate sul proprio profilo Instagram dalfidanzata di Stanislav, la cantante Daniela Nilzova. Dopo la separazione con il centrocampista del, la Nizlova ha screditato duramente la città, asserendo di aver vissuto tra “spazzatura, ratti, criminalità“. “La gente non sa di cosa parla. Siamo stati in una normale casa in affitto. Non nel centro dima fuori città. Mi dovevo preoccupare di infestazioni di funghi, riscaldamento non funzionante, oggetti personali mancanti, interruzioni di elettricità. Non èorolo che luccica. Il centro diè bello, bella in foto, ma i dintorni sono come l’Egitto… spazzatura, ratti, criminalità“.

