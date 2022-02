Legge elettorale, segnali da Lega su proporzionale. “Senza coalizioni maggioritario non ha senso” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Il proporzionale? Vediamo, dipende da che scenari ci saranno. Il maggioritario ha senso se ci sono le coalizioni altrimenti…”. Igor Iezzi, capogruppo della Lega in Affari Costituzionali alla Camera, risponde così all’Adnkronos sul sistema elettorale. La Lega è disponibile a ragionare sul proporzionale? “Noi siamo convinti che il maggioritario sia l’unico sistema elettorale che dia la possibilità di scelta ai cittadini ma se saltano le coalizioni, allora bisognerà pensare ad un altro strumento”. Quindi è possibile aprire un confronto con le altre forze politiche sul proporzionale? “La priorità della Lega è salvare in questo momento quello che si può ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Il? Vediamo, dipende da che scenari ci saranno. Ilhase ci sono lealtrimenti…”. Igor Iezzi, capogruppo dellain Affari Costituzionali alla Camera, risponde così all’Adnkronos sul sistema. Laè disponibile a ragionare sul? “Noi siamo convinti che ilsia l’unico sistemache dia la possibilità di scelta ai cittadini ma se saltano le, allora bisognerà pensare ad un altro strumento”. Quindi è possibile aprire un confronto con le altre forze politiche sul? “La priorità dellaè salvare in questo momento quello che si può ...

