Lega Serie A, lunedì prima assemblea per eleggere il nuovo presidente. Lotito spinge per Blandini (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Con le dimissioni del presidente Dal Pino, arrivate ieri, la Lega Serie A deve eleggere una nuova guida. Il Corriere dello Sport scrive che è già in programma la prima assemblea elettiva, prevista per lunedì. “La prima assemblea elettiva, comunque, è stata convocata per lunedì prossimo. Per le prime due votazioni serviranno 14 voti, poi basterà la maggioranza semplice. E per non rischiare il commissariamento (totale e non ad acta), i presidenti avranno 45 giorni di tempo a partire proprio dalla prima assemblea”. Chi potrebbe subentrare a Dal Pino? Lecito aspettarsi un nuovo colpo di mano di Lotito, autore della lettera a Malagò e Vezzali che ha fatto ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Con le dimissioni delDal Pino, arrivate ieri, laA deveuna nuova guida. Il Corriere dello Sport scrive che è già in programma laelettiva, prevista per. “Laelettiva, comunque, è stata convocata perprossimo. Per le prime due votazioni serviranno 14 voti, poi basterà la maggioranza semplice. E per non rischiare il commissariamento (totale e non ad acta), i presidenti avranno 45 giorni di tempo a partire proprio dalla”. Chi potrebbe subentrare a Dal Pino? Lecito aspettarsi uncolpo di mano di, autore della lettera a Malagò e Vezzali che ha fatto ...

