Le Vibrazioni al Festival di Sanremo 2022: chi sono, carriera, canzoni, Instagram, testo, video e significato di 'Tantissimo' (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nuova e imperdibile edizione del Festival di Sanremo, condotto per la terza volta consecutiva da Amadeus. Tra i big in gara anche Le Vibrazioni che saliranno sul palco dell'Ariston esibendosi sulle note del brano 'Tantissimo'. Ma conosciamoli meglio, scopriamo di più sulla band e sul testo della canzone che ha deciso di presentare a Sanremo. Le Vibrazioni al Festival di Sanremo 2022: chi sono, carriera e canzoni Le Vibrazioni sono un gruppo musicale pop rock che si è formato a Milano nel 1999. Il gruppo è composto dal cantante e chitarrista Francesco Sarcina, dal chitarrista e tastierista Stefano Verderi, il bassista Marco Castellani ...

