Le regole della scuola sul Covid cambiano oggi: riunione del Cts e nuovo decreto (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Le lezioni a distanza dureranno 5 giorni. La Lega: evitare le discriminazioni tra i bambini immunizzati e non Leggi su corriere (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Le lezioni a distanza dureranno 5 giorni. La Lega: evitare le discriminazioni tra i bambini immunizzati e non

Advertising

raffaellapaita : «Draghi non è indebolito. Ma il suo governo oggi può fare di più e meglio: sbloccare le #infrastrutture, semplifica… - matteorenzi : Fare presto sul Presidente della Repubblica, fare presto. La liturgia della scheda bianca non porta da nessuna part… - GiovanniToti : Le città sono più vuote, la gente teme il Covid. Le regole che abbiamo posto, in alcuni casi eccessive rispetto all… - LauraPiccola78 : RT @GiorgiaMeloni: Ormai è chiaro a chi giova mantenere lo status quo e forzare le regole democratiche: solamente a chi vuole salvare a tut… - minaventura : Non guarderò #olimpiadi in cui la #neve è dl 100% #artificiale dire di rispettare l'ambiente non è questo. Siamo to… -