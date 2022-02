Le pagelle musicali della prima serata di Sanremo

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Buona ladi2022: il 72°Festivalcanzone italiana è cominciato con una lunga notte di martedì 1 febbraio, eppure più snello, più concentrato sulla musica. Ma è stata anche una partenza gioiosa – «Festivalgioia» è il leit motiv del terzodi Amadeus – complice anche la presenza di un vero pubblico in sala, dall'anno scorso un elemento non scontato e rassicurante. Anche questo, assieme alla scaletta che parte a ritmo serrato, facendo quasi gridare al miracolo, lascia la sensazione che ilsi sia rivitalizzato. I momenti di gara si alternano agli interventi degli ospiti, dalla co-conduttrice Ornella Muti al “socio” Fiorello, dal (super) tennista Matteo Berrettini agli attori Claudio Gioè, Raoul Bova e Nino Frassica, con Orietta Berti e Fabio ...

GQitalia : I commenti a caldo alle esibizioni dei primi 12 artisti (su 25) che si sono esibiti ieri a #Sanremo2022 -

Ultime Notizie dalla rete : pagelle musicali

Ma qua parliamo soprattutto di musica: aggiorneremo questa pagina con lealle esibizioni(e qualche altro commento sparso, se ci sono dei momenti salienti). Questa sera la stampa ...... slabbrato dalle indiscrezioni social, dalle stories Instagram, dalle lenzuolate web, dalle... vestiti come capitava tanto li vedevano solo i criticie gli addetti ai lavori. Stavolta ...Gli italiani lo fanno meglio: scrivere canzoni formidabili e cantarle come si deve su un palco, soprattutto se è quello del Festival di Sanremo. Scritto con Franco Battiato e Giusto Pio, questo sofist ...Al via il 72°Festival della canzone italiana e la gara di canto: i commenti a caldo alle esibizioni dei primi 12 artisti (su 25) ...