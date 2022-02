(Di mercoledì 2 febbraio 2022) La ministra dell'Interno dovrà spiegare in Parlamento le ragioni delle manganellate a chi protestava per la morte di Lorenzo Parelli

Advertising

misiagentiles : RT @ilpost: Le critiche a Lamorgese sui metodi usati dalla polizia nelle manifestazioni studentesche - gemin_steven98 : RT @ilpost: Le critiche a Lamorgese sui metodi usati dalla polizia nelle manifestazioni studentesche - ilpost : Le critiche a Lamorgese sui metodi usati dalla polizia nelle manifestazioni studentesche - DFSSte : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Giorgia informati sul povero insegnante che oggi si è dato fuoco a Rende! Gli immig… - Guido17595958 : @matteosalvinimi qui zero critiche alla Lamorgese EHEHEHE Lurido verme -

Ultime Notizie dalla rete : critiche Lamorgese

ilGiornale.it

"È indispensabile rafforzare i sistemi di vigilanza delle zone maggiormente, da Ponticelli ... Il ministro Luciana, Comune e Regione hanno sottoscritto una intesa che prevede un ...Di solito Mario Draghi viene sempre trattato con i guanti bianchi dai media. Le rarissime- in questo anno di governo - sono sempre state vellutate, appena accennate e magari ...e) si ...Un'escalation di violenze che purtroppo non imbocca ancora la curva discendente. Gennaio è stato un mese nero. Dalle violenze di capodanno in piazza Duomo alla mitragliettata gettata dall'auto, due se ...Luciana Lamorgese non parla. Non intende certo sottrarsi alle richieste ... anche le forze di sinistra che sostengono il governo di cui lei fa parte. Dopo le dure critiche del segretario del Pd Enrico ...