Lazio, Cabral in Paideia per le visite mediche: FOTO (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Jovane Cabral, il colpo last-minute del mercato della Lazio, ha svolto questa mattina le visite mediche in Paideia. L’attaccante classe 1998 in arrivo dallo Sporting Lisbona è il secondo acquisto di gennaio, dopo Kamenovic, e già da oggi si metterà a disposizione di Sarri in vista della gara di sabato con la Fiorentina. Cabral, dopo essere sbarcato ieri pomeriggio a Fiumicino, ha fatto tappa alla clinica Piaidea di Roma questa mattina alle 8. Nel pomeriggio si aggregherà al Formello al resto della squadra, dove si allenerà per la prima volta con i nuovi compagni. E avrà modo di conoscere anche mister Sarri, già proiettato alla gara di sabato. E proprio per quanta la sfida con la Fiorentina, oggi in Paideia non si è presentato solo il giovane Cabral. A ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Jovane, il colpo last-minute del mercato della, ha svolto questa mattina lein. L’attaccante classe 1998 in arrivo dallo Sporting Lisbona è il secondo acquisto di gennaio, dopo Kamenovic, e già da oggi si metterà a disposizione di Sarri in vista della gara di sabato con la Fiorentina., dopo essere sbarcato ieri pomeriggio a Fiumicino, ha fatto tappa alla clinica Piaidea di Roma questa mattina alle 8. Nel pomeriggio si aggregherà al Formello al resto della squadra, dove si allenerà per la prima volta con i nuovi compagni. E avrà modo di conoscere anche mister Sarri, già proiettato alla gara di sabato. E proprio per quanta la sfida con la Fiorentina, oggi innon si è presentato solo il giovane. A ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Cabral depositato, accettato! Unico nome fatto oggi, ringrazio i tifosi della #Lazio per la pazienza ?? - AlfredoPedulla : #Lazio-#Cabral: call in corso, c’è poco tempo, interesse straconfermato - AlfredoPedulla : #Lazio, dialoghi ora per #Cabral dello #SportingLisbona - DanielePrade : RT @atsinorfos: La juve ha Vlahovic L'inter ha Scamacca Il napoli ha Osimhen La roma ha Abraham L'atalanta ha Zapata La lazio ha Immobile L… - PianetaMilan : .@OfficialSSLazio, ecco chi è e come gioca l'ultimo acquisto #JovaneCabral | #VIDEO - #Calciomercato #SSLazio… -