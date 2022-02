Laura Pausini sul palco dell’Ariston: una favola della canzone italiana (Di giovedì 3 febbraio 2022) Laura Pausini e l’Ariston, il racconto di una favola e del luogo dove tutto ebbe inizio. Sono passati ben 29 anni da quel 1993, dove una timida ragazzina con il caschetto nero e una giacca più grande di lei, calcava per la prima volta il palco di Sanremo. Da quel momento tutto è cambiato, ma Laura Pausini è rimasta sempre la stessa, e soprattutto fedele a se stessa, come racconta il suo nuovo singolo Scatola. Un dialogo fra la sé donna di successo alla soglia dei cinquant’anni, e la ragazzina del passato che sognava di cantare. E che alla fine ha realizzato il suo sogno. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Velvet Mag (@velvetmag.it) “Io non ti ho mai dimenticata” recita il ritornello del brano, e la sua carriera non la ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 3 febbraio 2022)e l’Ariston, il racconto di unae del luogo dove tutto ebbe inizio. Sono passati ben 29 anni da quel 1993, dove una timida ragazzina con il caschetto nero e una giacca più grande di lei, calcava per la prima volta ildi Sanremo. Da quel momento tutto è cambiato, maè rimasta sempre la stessa, e soprattutto fedele a se stessa, come racconta il suo nuovo singolo Scatola. Un dialogo fra la sé donna di successo alla soglia dei cinquant’anni, e la ragazzina del passato che sognava di cantare. E che alla fine ha realizzato il suo sogno. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Velvet Mag (@velvetmag.it) “Io non ti ho mai dimenticata” recita il ritornello del brano, e la sua carriera non la ...

Advertising

trash_italiano : #Eurovision2022: conducono Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan - #Sanremo2022 - team_world : Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan sono ufficialmente i presentatori di #Eurovision2022 in programma a Torin… - Variety : Eurovision 2022 Sets Hosts: Laura Pausini, Alessandro Cattelan and Mika - fedeexspecter : RT @darveyfeels_: Laura Pausini, insieme ad Elisa e Giorgia, fa parte del trio di dee della musica italiana e non si accettano obiezioni. #… - CarmenJMO95 : RT @WARNERMUSICIT: Laura Pausini torna sul palco dell’Ariston incantandoci con la sua prima esibizione dal vivo del nuovo singolo ‘Scatola’… -