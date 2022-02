Lasciami entrare: Nick Stahl nel cast della serie horror (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nick Stahl affiancherà Demián Bichir e Madison Taylor Baez nel cast della serie horror Lasciami entrare, prodotta da Showtime. Nick Stahl entra a far parte del cast della serie drammatica horror di Showtime Let the Right One In, ispirata al popolare film Lasciami entrare, unendosi agli interpreti già annunciati Demián Bichir e Madison Taylor Baez. Ispirata al romanzo e al film svedese di successo originale, Let the Right One In è incentrata su Mark (Demián Bichir) e sua figlia Eleanor (Madison Taylor Baez), le cui vite sono state cambiate per sempre 10 anni prima quando la ragazzina è stata trasformata in un vampiro. ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 2 febbraio 2022)affiancherà Demián Bichir e Madison Taylor Baez nel, prodotta da Showtime.entra a far parte deldrammaticadi Showtime Let the Right One In, ispirata al popolare film, unendosi agli interpreti già annunciati Demián Bichir e Madison Taylor Baez. Ispirata al romanzo e al film svedese di successo originale, Let the Right One In è incentrata su Mark (Demián Bichir) e sua figlia Eleanor (Madison Taylor Baez), le cui vite sono state cambiate per sempre 10 anni prima quando la ragazzina è stata trasformata in un vampiro. ...

Ultime Notizie dalla rete : Lasciami entrare The Batman: tutto quello che dovete sapere The Batman arriverà nelle sale italiane il prossimo 3 marzo 2022. Il film è co - scritto e diretto da Matt Reeves (Cloverfield, Lasciami Entrare, Il Pianeta delle Scimmie) per Warner Bros. e DC mentre a vestire i panni di Bruce Wayne/Batman sarà Robert Pattinson (Tenet, The Lighthouse, Good Time). Vi ricordiamo che Cultura POP ...

Let the Right One In: Nick Stahl raggiunge Demián Bichir nella serie di Showtime ... in Italia conosciuto con il titolo Lasciami entrare . La serie, di 10 episodi , è una creazione di Andrew Hinderaker ( Away , Penny Dreadful ) e vede come protagonista Demián Bichir ( The Bridge ) ...

The Batman: tutto quello che dovete sapere The Batman arriverà nella sale italiane il prossimo 3 marzo: ecco tutto quello che dovete sapere per godervi al meglio il film.

