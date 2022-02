L'arbitro Serra Racconta La Verità Su Milan-spezia: "ho Pensato Rebic Volesse Strangolarmi" (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Goal News I Milanisti si sono recati negli spogliatoi di San Siro dopo la sconfitta contro l'Inter per consolare l'arbitro Marco Serra, emotivamente malato. Serra è stato squalificato dall'AIA al termine della partita e tornerà ad arbitrare solo in Serie B. In un'intervista a Sky Sport, l'arbitro torinese ha svelato alcuni retroscena particolari di quella serata. Il fischio del Torino spiega l'equivoco. "Soffermandomi su questo perdo lo scenario completo e non vedo Messias che sta per tirare - continua - Ho il ricordo, dopo il fischio, di aver Pensato quando la palla gli è arrivata 'speriamo che tu non la lanci in...'. Questo sì". Nemmeno il VAR avrebbe potuto correggere l'accaduto: "Se un errore viene corretto dal Var resta un errore, arbitrariamente e quindi nella mia valutazione, ... Leggi su goalnews (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Goal News Iisti si sono recati negli spogliatoi di San Siro dopo la sconfitta contro l'Inter per consolare l'Marco, emotivamente malato.è stato squalificato dall'AIA al termine della partita e tornerà ad arbitrare solo in Serie B. In un'intervista a Sky Sport, l'torinese ha svelato alcuni retroscena particolari di quella serata. Il fischio del Torino spiega l'equivoco. "Soffermandomi su questo perdo lo scenario completo e non vedo Messias che sta per tirare - continua - Ho il ricordo, dopo il fischio, di averquando la palla gli è arrivata 'speriamo che tu non la lanci in...'. Questo sì". Nemmeno il VAR avrebbe potuto correggere l'accaduto: "Se un errore viene corretto dal Var resta un errore, arbitrariamente e quindi nella mia valutazione, ...

