Lanciato il satellite italiano SkyMed dopo continui rinvii | ecco la sua missione

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) E’ stato finalmentenello spazio nelle scorse ore, ilquattroconsecutivi, alla fine il decollo è riuscito presso il Kennedy Space Center di Cape Canaveral, in Florida, tramite un razzo Falcon 9 della SpaceX, la compagnia aerospaziale di Elon Musk., 2/2/2022 – Computermagazine.itSi tratta del secondoin orbita della nuova generazione degli stessi, la Csg, promossa dall’Asi, l’agenzia spaziale italiana, nonché dal ministero della difesa, con il contributo del ministero dell’Università e della Ricerca. Grazie a questo nuovo lancio, come scrive Rai News, diventano sei i satelliti attualmente in orbita di conseguenza l’Italia potrà osservare la Terra ancora meglio di quanto fatto fino ad ...

Ultime Notizie dalla rete : Lanciato satellite

Si tratta di unstrategico per l'Italia. Si chiama Cosmo - SkyMed, secondo e di seconda generazione, è ... È statoda Cape Canaveral in Florida, promosso da ASI, Agenzia Spaziale ...Read More Scienza e Ricerca Spazio,ilCosmo SkyMed 1 Febbraio 2022 Cosmo - SkyMed ce l'ha fatta. Dopo diversi rinvii, dovuti anche al maltempo, è statocon successo il ...I numeri dell’iniziativa a forti tinte italiane sono presto detti. Il primo lancio in orbita Anzitutto, si sta parlando del secondo satellite di nuova generazione per quel che riguarda questa ...Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta Cronaca ...