Lamorgese “Alcune manifestazioni infiltrate da chi cerca incidenti”

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Deve essere sempre garantito il diritto di manifestare e di esprimere il disagio sociale, compreso quello dei tanti giovani e degli studenti che legittimamente intendono far sentire la loro voce. Purtropposono stateda gruppi che hannoto gli. Dobbiamo quindi operare per evitare nuovi disordini, scongiurando che le legittime proteste nelle nostre piazze possano essere strumentalizzate da chi intende alimentare violenze e attacchi contro le forze di polizia”. Lo afferma in una nota il ministro dell’Interno Luciana.“La gestione dell’ordine pubblico, affidata sul territorio ai prefetti e alle forze di polizia, si nutre anche di un costruttivo e costante dialogo con le istituzioni e del rispetto delle regole da ...

Advertising

fattoquotidiano : Lorenzo Parelli, Lamorgese sulle cariche agli studenti in piazza: “Alcune manifestazioni infiltrate da gruppi che c… - davidemonge : RT @buonweekend: La toppa peggio del buco! La Morgese scarica sugli studente manifestanti pacifici le gravi responsabilità delle forze del… - ZenatiDavide : Lorenzo Parelli, Lamorgese sulle cariche agli studenti in piazza: “Alcune manifestazioni infiltrate da gruppi che c… - kiara86769608 : RT @buonweekend: La toppa peggio del buco! La Morgese scarica sugli studente manifestanti pacifici le gravi responsabilità delle forze del… - salvatore_irato : Ma, signora ... ancora sti ragazzini con le scarpe d'ordinanza e il tascapane? Ma, chi vuole che le creda. Solo gli… -

Ultime Notizie dalla rete : Lamorgese Alcune

Ma 'purtroppomanifestazioni sono state infiltrate da gruppi che cercavano disordini'. A dirlo è la ministra dell'Interno Lucianadopo le polemiche sulla repressione violenta degli ...A dirlo la ministra dell'Interno, Luciana, dopo le polemiche sulle manifestazione in cui sono rimasti feriti diversi studenti, sottolineando però che 'purtroppomanifestazioni sono ...“Quella mattina siamo scesi in piazza per la morte di Lorenzo e per l’alternanza scuola lavoro. Studenti pestati dalla polizia. Quegli stessi studenti hanno voluto raccontare la loro versione rivendic ...LORENZO PARELLI Lamorgese sulle cariche agli studenti in piazza: "Manifestazioni infiltrate da gruppi che cercavano disordini" ...