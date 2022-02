La Turchia si offre di ricostruire il porto di Beirut (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La Turchia si offre di finanziare la ricostruzione del porto di Beirut. Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante un incontro con il premier libanese Najib Mikati, ha affermato che Ankara vuole finanziare diversi progetti infrastrutturali in Libano. La Turchia finanzia progetti infrastrutturali in Libano? Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha affermato che Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Lasidi finanziare la ricostruzione deldi. Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante un incontro con il premier libanese Najib Mikati, ha affermato che Ankara vuole finanziare diversi progetti infrastrutturali in Libano. Lafinanzia progetti infrastrutturali in Libano? Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha affermato che

Advertising

Billa42_ : La Turchia si offre di ricostruire il porto di Beirut - DelleTorte : RT @AndreaInterNews: Ancora aperta la possibilità di cedere Roberto #Gagliardini in Turchia, dove il mercato non è ancora chiuso. Il #Fener… - BisInterista : RT @AndreaInterNews: Ancora aperta la possibilità di cedere Roberto #Gagliardini in Turchia, dove il mercato non è ancora chiuso. Il #Fener… - AndreaInterNews : Ancora aperta la possibilità di cedere Roberto #Gagliardini in Turchia, dove il mercato non è ancora chiuso. Il… - Anna3006maria : RT @RadioRadicale: La #Turchia si offre come mediatrice nella crisi tra #Russia e #Ucraina. @MarianoGiustino da Ankara sulla visita del p… -