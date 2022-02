La tendenza dei giornali italiani a sbagliare la foto di Monica Vitti (Di mercoledì 2 febbraio 2022) In verità, la tendenza a sbagliare immagine (o di sceglierne una non particolarmente rispettosa) da associare a una personalità del mondo dello spettacolo o, in generale, della cultura e dell’informazione in Italia è particolarmente presente in questi ultimi giorni. In occasione della morte di Monica Vitti, purtroppo, si sono verificati alcuni incidenti di percorso, figli del solito problema del giornalismo online: la necessità di pubblicare tutto prima di altri, senza magari perdere tempo per quella verifica in più che può evitare all’ultimo momento la figuraccia. È capitato così a due delle realtà più autorevoli del giornalismo italiano – il Corriere della Sera e l’Ansa – di sbagliare la foto da associare a uno degli articoli in memoria di ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) In verità, laimmagine (o di sceglierne una non particolarmente rispettosa) da associare a una personalità del mondo dello spettacolo o, in generale, della cultura e dell’informazione in Italia è particolarmente presente in questi ultimi giorni. In occasione della morte di, purtroppo, si sono verificati alcuni incidenti di percorso, figli del solito problema delsmo online: la necessità di pubblicare tutto prima di altri, senza magari perdere tempo per quella verifica in più che può evitare all’ultimo momento la figuraccia. È capitato così a due delle realtà più autorevoli delsmo italiano – il Corriere della Sera e l’Ansa – dilada associare a uno degli articoli in memoria di ...

