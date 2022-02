‘La Sposa’, Marchesi è Italo: “Esperienza non facile ma bellissima. Serena? Una donna eccezionale” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Lavorare con Serena è stata un’Esperienza bellissima e non lo dico per opportunità. Serena è un’attrice strepitosa e generosa, nonché una donna eccezionale, sorridente, solare, molto dolce e non è così scontato la mattina presto, mentre sei al trucco, sentire la sua voce meravigliosa che intona le più belle canzoni italiane”. Lo ha detto al periodico Ora Giorgio Marchesi, protagonista de ‘La Sposa’, la miniserie di Rai Uno che ha riscosso un grande successo, soprattutto in termini di ascolti. Marchesi è Italo Bassi nella fiction ambientata tra la Calabria e il Veneto alla fine degli anni Sessanta: “Ho dovuto trovare la chiave per dare espressione a tutte le sfaccettature del ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Lavorare conè stata un’e non lo dico per opportunità.è un’attrice strepitosa e generosa, nonché una, sorridente, solare, molto dolce e non è così scontato la mattina presto, mentre sei al trucco, sentire la sua voce meravigliosa che intona le più belle canzoni italiane”. Lo ha detto al periodico Ora Giorgio, protagonista de ‘La, la miniserie di Rai Uno che ha riscosso un grande successo, soprattutto in termini di ascolti.Bassi nella fiction ambientata tra la Calabria e il Veneto alla fine degli anni Sessanta: “Ho dovuto trovare la chiave per dare espressione a tutte le sfaccettature del ...

