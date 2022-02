(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ritorna la capienza al 50% negli stadi italiani, dopo gli ultimi due turni di campionato con il limite massimo di 5.000 spettatori. Il campionato diA riprende, dopo le due settimane di sosta per le nazionali, e lo fa in grande stile: sabato alle ore 18 va in scena il derby di Milano. Le L'articolo

Advertising

Tumy76 : @Apndp non dimenticare che domenica riparte la serie A e c'è pure il derby di Milano...... - GiacomoSala99 : RT @CalcioFinanza: La Serie A riparte al 50%: unica tra i top campionati d’Europa - sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano La Serie A riparte al 50%: unica tra i top campionati d’Europa: Ritorna la capienza al 50% neg… - CalcioFinanza : La Serie A riparte al 50%: unica tra i top campionati d’Europa - kekko_molise87 : @Sasso80324588 @Pistogolblasta2 Esatto , parlano di giocatori su cui ripartire l'anno dopo, dicendo che non potevi… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie riparte

Calcio e Finanza

Si inizia con canzoni d'amore, le prime di una lunga, come preannunciato da Amadeus. Dopo 22 ... Sicon 'Lettera di là dal mare' di Massimo Ranieri , veterano dell'Ariston, dove si è ...... la più inquieta delle nuove cantautrici rock americanecon un disco che parla di ... 'Black Radio III' Robert Glasper (25 febbraio) È il terzo volume dellaBlack Radio , album che hanno ...ma il tris rifilato ai neroazzurri deve fare riflettere sulla situazione di una squadra che non è riuscita ad iscriversi alla Serie C ed è ripartita nuovamente da questa serie in maniera ...Tutto pronto per la gara tra Grosseto e Pistoiese, valida per il recupero della ventunesima giornata del campionato di Serie C, girone B ... al penultimo posto. La Pistoiese riparte da capo in una ...