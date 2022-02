La Roma mette Zaniolo sul mercato: al Napoli converrebbe il suo acquisto? (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Le porte del mercato si sono chiuse qualche giorno fa, eppure le occasioni non cessano ad arrivare. Nelle ultime ore Tiago Pinto, direttore sportivo della Roma, ha aperto incredibilmente un nuovo scenario interessante: la permanenza in giallorosso non sarebbe più scontata per Nicolò Zaniolo, il cui contratto scade in giugno 2024. Non sono previsti nuovi incontri e tutto questo lascia pensare quindi ad un raffreddamento del rapporto tra società e calciatore. Milan e Juventus avrebbero già messo gli occhi sul talento massese. A questo punto, una domanda è lecita: al Napoli converrebbe un suo eventuale acquisto in estate? FOTO: Getty – Zaniolo Roma Al Napoli converrebbe puntare su Zaniolo? ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Le porte delsi sono chiuse qualche giorno fa, eppure le occasioni non cessano ad arrivare. Nelle ultime ore Tiago Pinto, direttore sportivo della, ha aperto incredibilmente un nuovo scenario interessante: la permanenza in giallorosso non sarebbe più scontata per Nicolò, il cui contratto scade in giugno 2024. Non sono previsti nuovi incontri e tutto questo lascia pensare quindi ad un raffreddamento del rapporto tra società e calciatore. Milan e Juventus avrebbero già messo gli occhi sul talento massese. A questo punto, una domanda è lecita: alun suo eventualein estate? FOTO: Getty –Alpuntare su? ...

