La promessa per l' eternità che Irama ha deciso di pronunciare a Sanremo 2022

Irama torna a Sanremo, ma stavolta lo fa live. Già concorrente durante la scorsa edizione (ma solo con il video delle prove a causa della quarantena obbligata dopo un caso di positività nel suo staff) con la fortunata La Genesi del tuo colore, si presenta questa volta con Ovunque sarai. E con nuovi traguardi ambiziosi da raggiungere, dopo che la canzone dell'anno scorso è stata certificata 3 volte platino. Irama non è affatto intimorito da questa nuova sfida canora, anzi rilancia all'Ariston con una nuova ballad che inneggia al senso di un amore destinato a durare oltre lo scorrere del tempo e a prescindere da ogni cosa. Con una certezza sola: che attenderà sempre la persona amata, anche se oggi questa persona non c'è più. Se sarai vento canterai Se sarai acqua brillerai Se sarai ciò che sarò E se sarai tempo ti aspetterò

