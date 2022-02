La nuova strategia spaziale inglese contro le minacce di Cina e Russia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La Gran Bretagna ha pubblicato la sua “Defence space strategy” (strategia spaziale della difesa), in cui ha esposto le proprie strategie di sviluppo spaziale militare per il settore. La strategia segue il piano di investimenti deciso a settembre dal ministero della Difesa britannico per i prossimi dieci anni: 6,4 miliardi di sterline per lo spazio, destinati al programma di comunicazione satellitare Skynet 6, e anche al contrasto delle ambizioni aggressive in orbita di Mosca e Pechino. Saranno infatti 1,4 miliardi le sterline investite per lo sviluppo di capacità non-Skynet, che vanno dall’Intelligence alla sorveglianza. I principi che animano la nuova Defence space strategy sono: l’ampliamento e approfondimento della cooperazione multinazionale; il miglioramento della collaborazione intergovernativa; ... Leggi su formiche (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La Gran Bretagna ha pubblicato la sua “Defence space strategy” (della difesa), in cui ha esposto le proprie strategie di sviluppomilitare per il settore. Lasegue il piano di investimenti deciso a settembre dal ministero della Difesa britannico per i prossimi dieci anni: 6,4 miliardi di sterline per lo spazio, destinati al programma di comunicazione satellitare Skynet 6, e anche al contrasto delle ambizioni aggressive in orbita di Mosca e Pechino. Saranno infatti 1,4 miliardi le sterline investite per lo sviluppo di capacità non-Skynet, che vanno dall’Intelligence alla sorveglianza. I principi che animano laDefence space strategy sono: l’ampliamento e approfondimento della cooperazione multinazionale; il miglioramento della collaborazione intergovernativa; ...

