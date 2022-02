La lotta per la sopravvivenza del Derby County: la folle presidenza di mister Candy Crush, la lealtà di Rooney e l’amore disperato dei tifosi (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Si sono riversati per le strade domenica scorsa, poco prima della partita contro il Birmingham City. A migliaia. Qualcuno ha iniziato a cantare a petto nudo. Altri hanno mostrato con orgoglio la maglia del club. Eppure tutti stringevano in mano un cartello nero con delle parole bianche. Sopra c’era scritto: “Mel Morris club killer“. Oppure: “Una squadra distrutta da un “uomo ricco””. Modi diversi per raccontare la stessa storia, per affermare che a volte anche la sopravvivenza può diventare un obiettivo fuori portata. Quella del Derby County è un’agonia che fa male. Ai suoi tifosi. Agli altri appassionati. È la vicenda di un club storico che ora rischia di scomparire a causa di una gestione rovinosa che ha generato una montagna di debiti. E se la parola fine non è ancora stata scritta, il merito è (anche) della English ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Si sono riversati per le strade domenica scorsa, poco prima della partita contro il Birmingham City. A migliaia. Qualcuno ha iniziato a cantare a petto nudo. Altri hanno mostrato con orgoglio la maglia del club. Eppure tutti stringevano in mano un cartello nero con delle parole bianche. Sopra c’era scritto: “Mel Morris club killer“. Oppure: “Una squadra distrutta da un “uomo ricco””. Modi diversi per raccontare la stessa storia, per affermare che a volte anche lapuò diventare un obiettivo fuori portata. Quella delè un’agonia che fa male. Ai suoi. Agli altri appassionati. È la vicenda di un club storico che ora rischia di scomparire a causa di una gestione rovinosa che ha generato una montagna di debiti. E se la parola fine non è ancora stata scritta, il merito è (anche) della English ...

